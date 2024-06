Perseguita l’ex datore di lavoro che lo aveva licenziato, arrestato 

Licenziato perseguita l’ex datrice di lavoro. I carabinieri della stazione di Falcone (Messina) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Patti su richiesta della locale Procura guidata da Angelo Vittorio Cavallo, a carico di un 25enne. Il giovane è accusato di atti persecutori.

Dalle indagini, scattate dopo la querela presentata dalla donna, è emerso che il 25enne, non avendo accettato la scelta della datrice di lavoro di licenziarlo, con “condotte reiterate e costanti” avrebbe perseguitato la vittima generando in lei un “fondato timore per l’incolumità propria e dei propri congiunti”. In più occasioni il giovane si sarebbe appostato all’interno e all’esterno del locale, importunando e intimorendo clienti e dipendenti. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.