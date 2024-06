Protezione civile, allerta arancione per il vulcano Stromboli 

Scatta l’allerta arancione per il vulcano Stromboli a causa delle segnalazioni e delle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Cnr-Irea e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino. Lo rende noto il dipartimento della Protezione Civile in una nota. Il livello di allerta scatta dal giallo all’arancione dopo le valutazioni emerse durante la riunione con i Centri di Competenza e gli organi della Regione, a cui ha partecipato anche il sindaco di Lipari Riccardo Gullo. “Il sindaco – si legge nella nota – sarà costantemente informato sull’evoluzione della situazione in modo da poter garantire una costante informazione alla popolazione, a cui si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità locali”.