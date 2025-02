Sorpreso in giro con involucri di hashish, denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato – in stato di liberta’ – un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane e’ stato fermato da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Lipari, mentre si aggirava per le vie di quel centro.

L’insofferenza mostrata dal giovane durante la fase del controllo, ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione sul posto che ha permesso di trovare, addosso al fermato, 5 involucri contenenti complessivamente oltre 20 grammi di hashish. Il 23enne e’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e dovra’ rispondere del reato a lui addebitato. La droga e’ stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.