Trasporta 1kg di hashish dentro un faro da cantiere, arrestato

Ieri 4 maggio 2023, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, deferendone un altro per il medesimo reato.

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i militari dell’Arma hanno fermato un veicolo con due uomini a bordo. Nel corso delle operazioni di controllo, i due occupanti assumevano un atteggiamento eccessivamente nervoso che ha indotto i militari ad approfondire i controlli. All’esito della perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno trovato dei panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,1 kilogrammi, riposti in uno zaino, di proprietà del passeggero, occultato all’interno di un faro da cantiere, nonché un bilancino di precisione.

Il bilancino rinvenuto è stato sequestrato unitamente allo stupefacente ed è stato inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio. I due uomini sono stati condotti in caserma per gli accertamenti, all’esito dei quali il conducente del mezzo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’arresto del passeggero, ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, su tutto il circondario mamertino, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.