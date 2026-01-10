Accertato caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “Situazione sotto controllo”

“Sono stato contattato dall’ASP di Agrigento riferendomi che il caso di tubercolosi è uno ed attualmente ricoverata in ospedale già da tempo.” Lo comunica sui social il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo.

Il primo cittadino prosegue: “L’ASP si sta attivando per effettuare i controlli ai familiari e alle persone vicine già contattate e invitate a restare a casa. La situazione è pertanto sotto controllo”.