Accertato caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “Situazione sotto controllo”

Le parole del sindaco di Montallegro sul caso di tubercolosi accertato in paese

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

“Sono stato contattato dall’ASP di Agrigento riferendomi che il caso di tubercolosi è uno ed attualmente ricoverata in ospedale già da tempo.” Lo comunica sui social il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo. 

Il primo cittadino prosegue: “L’ASP si sta attivando per effettuare i controlli ai familiari e alle persone vicine già contattate e invitate a restare a casa. La situazione è pertanto sotto controllo”. 

