Alle Uncinette Realmontine un assegno di donazione da parte del Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro”

Dopo la recente consegna del primo assegno a Menfi, all’associazione Enjoy Community, il Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata” ha effettuato una seconda donazione, questa volta all’associazione “Uncinettine Realmontine”, sita nella Torre dell’Orologio di Realmonte, e che raggruppa una trentina di donne appassionate di lavoro a maglia ed uncinetto.

“L’attenzione ad associazioni come le Uncinettine Realmontine è fondamentale”, dice il direttore del Galp Giovanni Borsellino. “Sono sodalizi – aggiunge – che hanno tante belle idee di solidarietà che, in qualche modo, vanno sostenute. E allora con questo piccolo segnale simbolico, diamo loro la possibilità di portare avanti le loro attività sul territorio”.

Anche in questo caso, ad essere stato donato è stato il contributo scaturito dagli incassi di alcuni degli spettacoli inseriti nel “Festival del Mare e del Gusto” per i quali il Galp ha stabilito un biglietto d’ingresso esclusivamente per disciplinare gli accessi. Sin da subito il Galp aveva annunciato che quegli introiti sarebbero andati in beneficenza.

“La nostra associazione – osserva la presidente delle Uncinettine Realmontine Silvana Burgio – è nata 4 anni fa, con lo scopo di stare insieme condividendo la nostra passione per l’uncinetto. Poi abbiamo deciso di occuparci di volontariato, realizzando coperte che abbiamo destinato al centro di Fratel Biagio Conte, ma anche copertine per neonati per i Centri di Aiuto alla Vita di Bagheria ed Agrigento. Abbiamo già pronte altre iniziative del genere. Destineremo la donazione del Galp Flag all’acquisto di lana per realizzare altri manufatti da donare”, conclude la responsabile dell’associazione.

“Al di là del valore simbolico di questa donazione all’associazione Uncinettine – conclude il Sindaco di Realmonte Alessandro Mallia – la nostra presenza nel Galp Flag ‘Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata’ è di grande importanza, perché ci permette di fare molto per il nostro territorio. Stiamo predisponendo la riattivazione della Scala dei Turchi, tuttora in fase di restauro, e proprio il Galp ci ha finanziato il rifacimento della recinzione, e quindi a breve inizieranno anche i lavori di questa nuova opera”.