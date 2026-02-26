Si asfalta la strada di contrada Ciotta, Castellino: “felici del traguardo raggiunto”





“Oggi iniziano finalmente i lavori di bitumatura della strada di Ciotta, una strada colpita dalla frana più di 15 anni fa. Con la mia amministrazione siamo riusciti prima durante il governo Musumeci e poi continuando con il governo Schifani attraverso la Protezione civile ad ottenere i primi finanziamenti e ad essere stati nominati soggetti attuatori e ad aver perseguito l’opera che oggi trova un passaggio fondamentale nella bitumatura. Una ferita della città, una frana che ha diviso a metà una frazione importante dal punto di vista anche turistico balneare della città che torna ad essere finalmente unita. Siamo davvero felici del traguardo raggiunto, l’impresa ha lavorato senza sosta in maniera precisa con il supporto preziosissimo del mio ufficio tecnico comunale è davvero un momento di grande gioia”. Queste le parole del sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, commentando i lavori di bitumatura della strada di contrada Ciotta, chiusa per parecchi anni per una frana.