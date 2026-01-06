Caso di tubercolosi a Montallegro, il sindaco: “non creiamo allarmismi se non ci sono notizie sicure”

“Girano notizie che nella nostra comunita’ un concittadino/a , e’ affetto/a da tubercolosi. Ho già chiesto all’ASP di riferimento informazioni. Appena saro’ informato sulla veridicità di questa notizia, lo comunichero’ immediatamente qui sui social”. Cosi in una nota il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo che nella nota invita tutti a “restare a casa ed evitare qualsiasi contatto con altri”, e sottolinea: “non creiamo allarmismi se prima non abbiamo notizie sicure e veritiere”.