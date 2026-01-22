Montallegro

Montallegro, al via gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso

Nella giornata di ieri, a causa del maltempo, un grosso masso si è staccato finendo sulla carreggiata

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

A Montallegro, dopo il crollo del masso che si è staccato dal costone roccioso, da stamattina sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza dell’area interessata, con l’impiego di mezzi meccanici e personale specializzato per la rimozione del materiale instabile e la riduzione del rischio di ulteriori cedimenti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto un’azione rapida e coordinata, vista la presenza di abitazioni e della viabilità sottostante.
L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Cirillo è in costante raccordo con i tecnici competenti, e sta monitorando l’evolversi della situazione e valuterà ulteriori interventi strutturali qualora si rendessero necessari per la definitiva messa in sicurezza del costone.
“La tutela della pubblica incolumità resta la priorità assoluta”, dice il Sindaco Cirillo. Lavoriamo con serietà, responsabilità e concretezza di fronte alle emergenze, trasformando le criticità in azioni tempestive a tutela della collettività”.

