Montallegro, devastato dalle fiamme il bosco della Fecia
E' stata una lunga notte per le squadre dell'anticendio della forestale che hanno domato le fiamme
Dopo una notte di lavoro estenuante, intorno alle 3:00 le squadre dell’Antincendio della Forestale sono riuscite a domare le fiamme che hanno devastato il bosco della Fecia a Montallegro. Anche il sindaco Giovanni Cirillo si è recato personalmente sul posto per verificare la gravità della situazione e confrontarsi con gli operatori dell’Antincendio della Forestale impegnati nelle operazioni di spegnimento.
“Chi appicca il fuoco mette a rischio vite umane, case, operatori del soccorso e un patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità. Come Amministrazione comunale chiediamo più controlli, più vigilanza e più tutela del territorio, soprattutto nelle aree boschive che rappresentano la nostra identità e il nostro futuro. Montallegro non si piega, difenderemo la Fecia, la ricostruiremo e non permetteremo che la nostra terra venga distrutta dall’incoscienza di pochi”. dichiara il primo cittadino.
Nelle prossime ore verrà valutata la possibilità di effettuare lanci con i Canadair, per mettere in sicurezza l’area e impedire che il fuoco possa ripartire a causa del vento o dei focolai nascosti.