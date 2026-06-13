Montallegro

Montallegro, devastato dalle fiamme il bosco della Fecia

E' stata una lunga notte per le squadre dell'anticendio della forestale che hanno domato le fiamme

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Dopo una notte di lavoro estenuante, intorno alle 3:00 le squadre dell’Antincendio della Forestale sono riuscite a domare le fiamme che hanno devastato il bosco della Fecia a Montallegro. Anche il sindaco Giovanni Cirillo si è recato personalmente sul posto per verificare la gravità della situazione e confrontarsi con gli operatori dell’Antincendio della Forestale impegnati nelle operazioni di spegnimento.

“Chi appicca il fuoco mette a rischio vite umane, case, operatori del soccorso e un patrimonio naturale che appartiene a tutta la comunità. Come Amministrazione comunale chiediamo più controlli, più vigilanza e più tutela del territorio, soprattutto nelle aree boschive che rappresentano la nostra identità e il nostro futuro. Montallegro non si piega, difenderemo la Fecia, la ricostruiremo e non permetteremo che la nostra terra venga distrutta dall’incoscienza di pochi”. dichiara il primo cittadino.

Nelle prossime ore verrà valutata la possibilità di effettuare lanci con i Canadair, per mettere in sicurezza l’area e impedire che il fuoco possa ripartire a causa del vento o dei focolai nascosti.

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