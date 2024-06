Allarme furti nel Belice: caccia a un’Audi con 4 malviventi

Allarme furti nel Belice, i ladri agiscono in pieno giorno e nonostante i sistemi di sicurezza. Paura dei residenti nei vari Comuni. Si tratta di una vera e propria banda di criminali. Giorni fa in pieno giorno in azione a Montevago.

Tra gruppi WhatsApp e social girano foto e anche un video ripreso da una telecamera di sorveglianza a Partanna che riprende un’Audi di colore grigio, station wagon, coi vetri oscurati dove, in fretta e furia, salgono 4 malviventi, con cappellino e mascherina, che scappavano da un’abitazione dove nel frattempo era sopraggiunto il proprietario. Secondo alcune testimonianze di abitanti di Salaparuta alcuni dei malviventi avrebbero bussato e chiesto se in zona ci fossero dei b&b. Escamotage per accertarsi, con molta probabilità, se a casa ci fosse o meno qualcuno.

“Raccomandiamo di non lasciare porte e finestre aperte anche se ci si allontana per andare a comprare qualcosa sotto casa. Agiscono in pochissimi minuti. È gente del mestiere”, fanno sapere gli investigatori che hanno già avviato un controllo senza sosta del territorio. “Siamo in allerta”.

Furti si sono registrati a Partanna, Salaparuta, e Montevago. (Video dalla pagina Facebook Il futuro dipende da te).