Furti nel belicino, Cutrera: “serve una cabina di regia sul tema sicurezza”

“È necessario instaurare una cabina di regia, in cui inserire le forze di polizia locale, per provare ad organizzare un pattugliamento costante di tutto il territorio, affinché lo stesso funga da deterrente nei confronti di chi si ostina a delinquere. Tutto ciò, ovviamente, al fine di permettere agli inquirenti di risalire agli autori di questi crimini. Lo Stato è sempre dalla parte degli onesti cittadini e la popolazione merita di avvertire la sua presenza costante, soprattutto in periodi come quello che stiamo vivendo”. Cosi durante la seduta del consiglio comunale di Montevago, il Vice presidente del consiglio, nonché consigliere comunale dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, Giovanni Cutrera, ha chiesto al Sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo, di attivarsi, affinché il Prefetto di Agrigento convochi il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, a seguito dei vari furti che si sono verificati in città.