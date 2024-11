Montevago, scontro tra auto e furgone: pensionato trasferito in elisoccorso

Incidente questa mattina in prossimità della rotonda sud, sulla provinciale Sp43 a Montevago. Nel sinistro sono rimasti coinvolto un’auto ed un furgone cargo. Ad avere la peggio un pensionato di 93 anni di Montevago alla guida dell’utilitaria, che è stato trasferito in elisoccorso presso il nosocomio più vicino. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i militari della locale Stazione dei Carabinieri per la dinamica dello scontro fra i due mezzi.