Minacce di morte dal carcere al procuratore Patronaggio, disposta perizia psichiatrica 

Un detenuto inviò una lettera dal carcere minacciando l’ex procuratore di Agrigento e manifestando l’intenzione di far esplodere gli uffici della procura. Disposta perizia psichiatrica

Dal carcere di Agrigento scrisse una lettera gravida di minacce di morte rivolte al procuratore Luigi Patronaggio, oggi a capo della procura generale di Cagliari, manifestando anche l’intenzione di far esplodere gli uffici del Palazzo di Giustizia e la struttura penitenziaria.

Per questo motivo era stato condannato sia in primo che secondo grado ad un anno e quattro mesi di reclusione. La Cassazione ha però annullato il verdetto disponendo un processo-bis nei confronti di Guido Legname, originario di Gela, protagonista già in passato di diversi guai con la legge.

Adesso la Corte di appello di Caltanissetta, accogliendo la richiesta dell’avvocato Davide Limoncello, ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti dell’uomo. Il legale sostiene che il gelese, al momento dei fatti (cinque anni fa), non fosse capace di intendere e volere. La circostanza era stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio ma adesso – nel processo-bis – verrà eseguita un altro accertamento. 

