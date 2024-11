Salmonella nell’acqua della diga Garcia, disagi in 3 comuni dell’Agrigentino

Siciliacque informa di aver potenziato il trattamento di disinfezione per abbattere la presenza dei batteri di salmonella nell’acqua della diga Garcia, in uscita dal potabilizzatore di Sambuca.

“In attesa di nuove analisi, a scopo precauzionale- si legge in una nota della società- l’Asp di Trapani durante una riunione convocata dalla Prefettura e poi nella serata di ieri con una nota ufficiale, ha raccomandato ai sindaci di 15 Comuni del Trapanese di emanare le ordinanze di non potabilità dell’acqua, che rimarrà comunque in distribuzione, fino al superamento della non conformità segnalata. La problematica riguarda anche 3 Comuni dell’Agrigentino: Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca”.

Questa mattina Siciliacque ha effettuato nuovi campionamenti dell’acqua che, a valle dell’impianto di potabilizzazione, viene comunque sottoposta a ulteriore disinfezione prima della distribuzione.