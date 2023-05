Nascerà a Naro il primo centro studi che si occuperà della storia della Famiglia Chiaramonte, che tanto lustro ha portato alla Sicilia. A volerla, il professor Calogero Saverio Vinciguerra, docente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze che della neonata associazione sarà anche presidente e rappresentante.

Il centro studi si occuperà di promuovere la ricerca storica, la produzione culturale e l’attività editoriale e pubblicistica sulla storia della famiglia Chiaramonte e sul patrimonio storico e artistico da questa prodotto, al fine di restituire loro la giusta collocazione storica nelle vicende che li hanno visti protagonisti, oltre che valorizzare e tutelare i beni storici, artistici e paesaggistici chiaramontani e organizzare una biblioteca e un archivio, sia fisico sia virtuale, che raccolga, cataloghi, e pubblicazioni e conservi le fonti primarie e secondarie per lo studio, anche futuro, della storia della famiglia Chiaramonte.

Una realtà con la quale l’Amministrazione comunale collaborerà fin da subito anche in ottica di una più ampia valorizzazione dei centri caratterizzati dal passaggio della famiglia Chiaramonte. In tal senso, per fare un esempio, Naro è insieme ad altri centri nella Via dei Castelli, dedicata al turismo di coloro che percorrono le vie Francigene.