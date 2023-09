Cani trovati morti a Naro, il Pd: “problema randagismo mai risolto”

Due cani randagi sono stati trovati morti, probabilmente avvelenati a Naro. “Questa è un’immagine agghiacciante. Il gesto barbaro di qualche vigliacco che pensa che, nel 2023, i problemi si possano risolvere con la violenza. Queste due fotografie sono il frutto del lassismo, dell’inerzia, dell’incompetenza e dell’assenza, rispetto ai problemi di Naro, dell’amministrazione di Maria Grazia Brandara, che è da tempo a conoscenza del problema del randagismo ma che non ha mai fatto nulla per risolverlo, lasciando così spazio a qualcuno senza cuore né coscienza di compiere questi atti meschini per togliere di mezzo il “problema”. Sindaco Brandara, cosa vuole fare per risolvere il problema del randagismo? La città aspetta (e non da oggi) la sua risposta”. Queste le dure parole della sezione del Partito Democratico di Naro che hanno postato le foto su facebook. Nei giorni scorsi altri due cani erano stati uccisi, molto probabile con un’arma da fuoco, a Sciacca.