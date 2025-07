“Delibere modificate all’ultimo minuto, così non si può amministrare”: si dimette a Naro l’assessore Ferraro

Durante la seduta del Consiglio Comunale di Naro di ieri pomeriggio, l’assessore alla Cultura, Politiche e Servizi Scolastici, Pubblica Istruzione e Pari opportunità Erika Ferraro ha annunciato pubblicamente la propria decisione di dimettersi. Lo ha fatto con un intervento chiaro, spiegando i motivi del suo passo indietro e precisando di continuare a far parte del gruppo politico di Forza Italia insieme alla consigliera comunale Liliana Bellavia.

«Io mi dimetto e lunedì protocollerò le mie dimissioni» ha dichiarato in chiusura del suo intervento, dopo aver tracciato un bilancio del suo anno di attività. Ferraro ha sottolineato il lavoro svolto, in particolare nell’ambito culturale e scolastico: «In quest’anno di mandato amministrativo ho ottenuto, insieme al mio gruppo, svariati risultati, non solo legati alla presentazione di libri, ma anche a finanziamenti importanti per l’ambito scolastico».

Tra i progetti citati, la collaborazione con realtà locali, la realizzazione di una panchina simbolica con il Kiwanis Club, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. «Potrebbe sembrare un gesto piccolo, ma presenta un numero verde importante per chi ne ha bisogno», ha detto.

Il nodo principale, però, resta il rapporto con l’attuale maggioranza: «Non mi sento più parte di questa maggioranza. Non mi piace il modo di amministrare. Ci sono incongruenze e incompetenze, non sempre derivanti da noi». Ha poi aggiunto: «Ho votato un sindaco in cui credo ancora oggi, ma non chi vuole fare il sindaco al suo posto».

Un passaggio degno di nota ha riguardato il funzionamento amministrativo: «Non me la sento di firmare delibere che vengono modificate fino all’ultimo minuto, senza che io abbia modo di leggerle per tempo. È da un anno che segnalo questa situazione».

Nel corso della seduta, ha preso posizione anche la consigliera Liliana Bellavia. Pur dichiarando di voler “continuare a sedere nel mio banco in consiglio comunale”, Bellavia ha annunciato il proprio passaggio all’opposizione, prendendo le distanze dall’attuale amministrazione dichiarando: “Dopo un anno e un mese abbiamo fallito. Avevamo chiesto al Sindaco di accerchiarsi di persone competenti, addirittura di un avvocato, ma ha preferito farsi consigliare da altri. Ai giovani di questa Amministrazione dico di non essere saccenti e tracotanti. Fatevi guidare, improvvisare ci ha portato al fallimento”

Erika Ferraro, raggiunta da Grandangolo, ha tenuto a sottolineare le attività che lascia in eredità al suo successore in giunta comunale come: l’attivazione del servizio di scuolabus e mensa scolastica e l’attivazione di pannelli led informativi per ottimizzare i servizi offerti ai turisti. Iniziative portate avanti e che vedranno la luce tra qualche mese.

Le dichiarazioni di Ferraro e Bellavia aprono nuovi scenari all’interno del Consiglio comunale di Naro, segnalando un possibile riassetto degli equilibri politici. Al momento, non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte del Sindaco, assente alla seduta del Consiglio Comunale perchè era impegnato nei lavori dell’Assemblea dei Sindaci di AICA che proprio ieri hanno eletto il nuovo presidente della società idrica.