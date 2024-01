Duplice omicidio a Naro, il sindaco Brandara annuncia lutto cittadino

“Ho deciso di proclamare il lutto cittadino quando sarà il giorno dei funerali delle due vittime, come segno tangibile della vicinanza dei naresi alle famiglie di Delia Zarniscu e Maria Russ e anche alla comunità romena, parte attiva, (e lo ha dimostrato anche in questa tragica occasione) e produttiva del nostro paese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a dare il proprio contributo nella preghiera.” Questo l’annuncio del primo cittadino Maria Grazia Brandara che continua:“sulla stampa di oggi leggo le tremende ricostruzioni sul duplice omicidio di ieri, con dettagli che fanno rabbrividire per la loro crudezza. A commettere tante efferatezze, non è stato un mostro: niente zanne, niente artigli. Solo una persona comune, come tante ne incontriamo ogni giorno. E questo, onestamente, fa davvero paura.

Non si può accettare tutto questo orrore ad un passo dalle vite di tutti noi, continua il sindaco Brandara. Ringrazio infine i carabinieri e la Procura di Agrigento per aver individuato un presunto autore in così poco tempo.”