Il TAR proclama consiglieri comunali di Naro Valvo, Gallo e Destro

La Prefettura di Agrigento ha effettuato un nuovo conteggio delle schede in tre sezioni elettorali, portando il TAR-Sicilia di Palermo a proclamare un risultato aggiornato: la lista collegata all’ex candidato sindaco Roberto Barberi ha ottenuto un voto in più rispetto a quanto inizialmente registrato, anziché sette in meno rispetto alla lista dell’ex candidata e Sindaco uscente Mariagrazia Brandara.

Di conseguenza, non solo Barberi ha ottenuto più voti come candidato sindaco rispetto a Brandara, ma anche la sua lista ha superato quella dell’avversaria in termini di preferenze. Questo ricalcolo ha determinato l’assegnazione di tre seggi aggiuntivi alla lista di Barberi in consiglio comunale. I nuovi consiglieri proclamati dal TAR sono Lillo Valvo, Angelo Gallo e Gera Destro, che si aggiungono a Roberto Barberi, eletto consigliere comunale in qualità di candidato sindaco con il maggior numero di voti dopo quello eletto: Milco Dalacchi.

A lasciare il consiglio comunale di Naro sono Aurora Chianta, Giuseppe Vainella e Vincenzo Serravalle. L’uscita di Vainella e Chianta, che rappresentavano la nuova DC di Cuffaro e Pace, comporta la scomparsa di questo gruppo consiliare nella Fulgentissima. Cambiamento che modifica anche gli equilibri politici in vista delle elezioni di secondo grado per l’ex provincia, in quanto i tre nuovi consiglieri subentrati avranno ora diritto di voto al posto di quelli uscenti.