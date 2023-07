La staffetta della legalità a Naro in memoria del maresciallo Vaccaro

Oggi si è svolta a Naro l’iniziativa promossa dalla Democrazia Cristiana “la staffetta della legalità”, che a Naro ha voluto ricordare la figura del Maresciallo Calogero Vaccaro.

“ È stato un momento particolarmente bello devo dire, perché questa staffetta voluta con forza dalla democrazia cristiana, ma e ci tengono a dire che non ha più il carattere partitico ma quello politico e dunque noi e con grande gioia abbiamo accolto questa iniziativa, perché la staffetta proviene da palma di Montechiaro oggi tappa Naro e per dare il testimone alla vicina Campobello di Licata, Siamo particolarmente contenti perché questa giornata viene dedicata al nostro maresciallo Vaccaro medaglia d’oro ricordiamo, tra l’altro l’eccidio di Ciaculli è stato celebrato il 60º appena due giorni fa e quindi particolarmente lieti di dare questo lustro a al nostro concittadino che malgrado lui è un eroe riconosciuto”, ha dichiarato il Sindaco Mariagrazia Brandara.

La staffetta della legalità nasce dall’idea di Pietro Bennici, Responsabile Dipartimento provinciale Sport della DC, che partita da Canicattì, ha attraversato vari comuni della Provincia di Agrigento fino ad arrivare oggi a Naro. “ La staffetta la legalità nasce per raccontare i nostri territori, nel 2025 Agrigento sarà la capitale italiana della cultura, ho creato la staffetta della legalità, perché chi verrà a visitare i nostri territori deve sapere il prezzo che abbiamo dovuto pagare. Oggi siamo all’ottavo comune e lo scopo è quello di unirci aldilà del colore politico per cercare di ribellarci alla malattia che purtroppo da diversi anni colpisce la nostra meravigliosa terra e attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzare il nostro territorio ma soprattutto vogliamo dire che siamo pronti a scendere in campo per cercare di rinnegare qualsiasi forma mafiosa”, ha dichiarato Bennici.

Importante la presenza della popolazione che ha partecipato, e dei giovani della sezione narese DC. “Come giovane della democrazia cristiana di Naro ovvero un movimento che è in forte fermento e che stiamo cercando di costruire e far crescere, oggi abbiamo partecipato alla staffetta legalità promossa dalla DC di Naro. Un plauso va a Giuseppe Cibella nostro commissario Cittadino, a Pietro Bennici il responsabile del dipartimento provinciale allo sport che ha organizzato e creato la staffetta della legalità. Noi siamo del parere che uniti nella forza della legalità possiamo sconfiggere un cancro che ha attanagliato per anni le nostre terre, oggi abbiamo voluto ricordare la figura del nostro concittadino il maresciallo Calogero Vaccaro e abbiamo consegnato al vicesindaco di Campobello di Licata un cartello in memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chieda. Voglio inoltre ricordare la figura di un altro narese il sindaco Pino Camilleri anche esso morto per mano della mafia, la legalità deve prosperare e la cultura civile e civica deve far sì che possa essere impartita alle generazioni più giovani partendo anche dalla scuola.” Ha dichiarato Alberto Tosto esponente della DC Giovani di Naro.