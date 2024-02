Naro, fuga di gas in via Vanelle: paura tra i residenti

Una forte puzza di gas ha invaso la via Vanelle a Naro a causa di una perdita di gas metano da tubazione di media pressione. Tanta paura tra i residenti che nella mattinata di oggi hanno fatto scattare l’allarme; Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, il comandante della locale stazione Marco Gelardi, in attesa dei vigili del fuoco e dei tecnici del gas, ha provveduto a chiudere la condotta principale del gas e a mettere in sicurezza l’aria. Rientrato l’allarme la ditta del gas ha avviato i lavori di riparazione del guasto.