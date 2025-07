Naro, giunta in affanno: l’assessore Licata rassegna le dimissioni

Ancora una defezione a Palazzo di Città. Dopo le dimissioni di Erika Ferraro, è ora l’assessore Calogero Licata ad abbandonare l’esecutivo guidato dal sindaco Milco Dalacchi. Licata, che deteneva le deleghe a Politiche Agricole, Sviluppo Rurale e Territoriale, Randagismo e Benessere degli Animali, Arredo Urbano e Verde Pubblico, avrebbe formalizzato il proprio passo indietro in mattinata.

Le sue deleghe, complesse e spesso al centro del malcontento cittadino, erano già da tempo fonte di tensioni interne e critiche diffuse anche all’interno del Partito Democratico cittadino che oggi, contattato, preferisce tacere sulla vicenda. La gestione del randagismo, ad esempio, resta un nodo mai sciolto: l’assenza di un piano organico e di strutture adeguate ha aggravato un’emergenza più volte segnalata dai residenti. Non meno critico lo stato del verde pubblico e dell’arredo urbano con aiuole incolte e spazi pubblici in evidente stato di abbandono recentemente protagonisti di una manutenzione straordinaria di scerbamento e pulizia.

Anche sul fronte agricolo e rurale, Licata ha ereditato una situazione difficile. La crisi idrica anche del comparto agricolo, la manutenzione delle strade interpoderali e la mancanza di una visione strategica per lo sviluppo del territorio rurale hanno segnato un assessorato partito con grandi intenzioni ma che si sono concretizzate in interventi mirati ad aree ristrette.

Le dimissioni dell’ennesimo assessore arrivano in un momento politicamente incandescente per Naro. Secondo quanto riportato da Grandangolo appena due giorni fa, l’opposizione ha recentemente annunciato un esposto al Prefetto e al Dipartimento regionale Autonomie locali per l’avvio dell’istruttoria per la rimozione del sindaco a causa di “gravi violazioni di legge”. Un’accusa pesante che, unita all’emorragia interna alla Giunta, getta un’ombra sempre più cupa su Palazzo San Francesco.

Il Comune si trova così in una fase di evidente stallo amministrativo, con servizi essenziali in difficoltà e una crescente sfiducia da parte della cittadinanza. L’uscita di scena di Licata rappresenta dunque più che un singolo atto politico: è il sintomo di una crisi profonda, strutturale, che rischia di paralizzare del tutto la macchina comunale.