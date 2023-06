Naro, il Comitato cittadino di via Verga chiede la sospensione dei lavori di installazione dell’antenna Wind-Tre

Il comitato cittadino di via Verga si è riunito in assemblea ieri sera 22 giugno 2023 per discutere della situazione riguardante l’installazione dell’antenna Wind-Tre in via Giovanni Verga a Naro. In seguito all’ordinanza di temporanea sospensione dei lavori di installazione emessa dal Sindaco del Comune di Naro il 13 giugno 2023, il comitato richiede l’adozione di un’apposito provvedimento di sospensione da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune, come hanno già fatto altri sindaci nei comuni siciliani.