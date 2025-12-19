Naro

Naro, lite tra famiglie di romeni finisce a coltellate: l’intervento dei Carabinieri

Durante la lite un uomo è stato raggiunto da una coltellata al fianco

Una lite tra una famiglia di romeni ha richiesto l’intervento dei Carabinieri nella notte scorsa a Naro. La discussione, è avvenuto in un appartamento nel quartiere San Gaetano. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Durante la rissa uno dei partecipanti è stato raggiunto da una coltellata al fianco. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che trasferito l’uomo in ospedale, che non versa in condizioni di pericolo. I Carabinieri stanno indagando sulle cause della lite e sulle dinamiche dell’incidente.

