Ladri in azione a Naro. La Fiat Uno di proprietà di un commerciante sessantaduenne del paese è stata rubata in via Ungaretti.

Il veicolo era parcheggiato a pochi metri dall’abitazione dell’uomo. Ignoti, nella notte tra lunedì e martedì, hanno messo a segno il furto.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’auto che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire ai responsabili.