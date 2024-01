Naro, si è dimesso l’assessore Angelo Scanio: “auguro alla Città uno slancio di personalità”

Con un lungo post affidato a facebook, Angelo Scanio, ormai ex assessore della giunta Brandara ha annunciato le proprie dimissioni. 45 anni, sposato, padre di due figli, laureato in filosofia e in scienze della formazione, docente, esperto di turismo e iscritto all’albo dei Responsabili Tecnici di gestore ambientale Scanio era stato nominato assessore il diciannove aprile del 2023. Di seguito il testo con cui ringrazia e saluta la città:

“Cari e stimati concittadini, oggi 15/01/2024 con protocollo n° 784 ho rassegnato le mie dimissioni volontarie dalla carica di Assessore Comunale della Città di Naro, con delega a sport, turismo, spettacolo ed associazionismo per motivazioni strettamente personali. Purtroppo non sono più nelle condizioni di poter amministrare questa Città alla quale tanto ho dato in termini di tempo, impegno e abnegazione, in questi mesi di assessorato. Colgo l’occasione per ringraziare in primis il Sindaco on. Maria Grazia E. Brandara per la fiducia che mi ha dato, per l’accoglienza che mi ha riservato, mettendomi nella condizione di lavorare in totale autonomia. Ringrazio la Giunta comunale tutta per avere creduto in me e per avermi supportato, il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Burgio per avermi seguito costantemente nelle applicazioni delle leggi su ogni progetto, il Presidente del Consiglio ed i consiglieri di maggioranza ed opposizione per il rispetto che mi hanno mostrato in questo periodo. Ringrazio le Associazioni, le cooperative, i comitati e i cittadini che hanno voluto darmi una mano in questi momenti difficili di dissesto finanziario. Tutti Insieme abbiamo fatto un gran lavoro che porterò sempre con me. Grazie ai dipendenti comunali che si sono messi a disposizione durante il mio operato. Lascio questo incarico conscio e soddisfatto del fatto di aver dato tutto me stesso, di essermi messo in gioco senza retrocedere di un passo, con impegno, dedizione e determinazione al servizio di tutti ed al servizio della Città. Ritengo di essere riuscito in pochi mesi, con caparbietà ed impegno a raggiungere dei risultati importanti sulle strutture sportive, sulla festa patronale di San Calogero e su tanti altri aspetti che lascio alla Città ed alle considerazioni dei cittadini, liberi di esprimersi secondo propria coscienza circa il mio operato, poichè ritengo la libertà di ognuno sopra ogni cosa. Auguro alla Città di Naro uno slancio di personalità, di benessere, di futuro e di prosperità degna della storia e del nome che porta e meno odio sociale che ne danneggia l’immagine. Auguro al Sindaco ed all’amministrazione comunale di continuare a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi e per il bene della Città. Naro nel Cuore!!!“