Naro, vasto incendio nella Valle del Paradiso: Vigili del fuoco e Carabinieri in azione

Un vasto incendio è in corso in via Euripide a Naro, ad andare a fuoco il boschetto limitrofo. Chiusa al traffico la strada statale 576 di Furore.Sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco che stanno cercando di circoscrivere le fiamme; presenti anche i Carabinieri della locale stazione per occuparsi della viabilità.

Le fiamme hanno raggiunto quasi il Palazzetto dello sport; non si registra nessun ferito. Le squadre sono ancora in azione.