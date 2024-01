Duplice omicidio a Naro, venerdì la “Marcia dei 200 passi” per Maria e Delia

“I fatti di inaudita violenza che ci hanno tristemente portato alla ribalta delle cronache nazionali e internazionali, con la barbarie che ha caratterizzato l’uccisione di Delia e Maria, hanno raccolto lo sdegno, la solidarietà, il dolore profondo di una popolazione, quella narese, profondamente ferita in quelli che sono i suoi valori e la sua educazione al rispetto dell’altro. Per questo e conoscendo l’umanità propria dei miei concittadini ho voluto organizzare una “Marcia dei 200 passi” che insieme svolgeremo nel tratto di strada tra le abitazioni delle due vittime, venerdì 12 gennaio, alle 17.00″. Questo l’annuncio del sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

“Ci sarà un momento di raccoglimento e commemorazione in piazza Cesare Battisti, davanti la chiesa di Sant’Erasmo e a conclusione della “Marcia dei 200 passi”, fra via Vinci e vicolo Avenia – dove sono avvenuti i due omicidi – verranno portati dei fiori davanti alle porte delle case delle due donne uccise.

Proprio da piazza Cesare Battisti partirà la “Marcia dei 200 passi” alla quale dovrebbe prendere parte – arriverà conferma nelle prossime ore – anche il Console della Romania che è stato da me invitato.

Per questo, per testimoniare ancora come abbiamo da subito fatto, il nostro impegno collettivo contro la violenza, invito cittadini, associazioni e i tantissimi che hanno vissuto come lutto personale la morte di Delia e Maria, a partecipare alla manifestazione che sarà un tributo silenzioso e commosso verso due donne, che mai avremmo voluto, rappresentassero in questo modo, l’affermazione della loro libertà di opporsi ad una prevaricazione e una violazione della propria volontà”, ha concluso il primo cittadino.