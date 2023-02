 Carnevale a Licata, stop alla musica all’1:30: no a bevande in vetro e alcol dalle 22

Sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 21 febbraio 2023, dalle ore 22.00, è fatto divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo risulti idoneo a minacciare l’incolumità pubblica, anche dispensate da distributori automatici. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita.

Lo ha stabilito il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, con ordinanza n. 9 del 20 febbraio 2023, in occasione degli eventi previsti per il “Carnevale Licatese 2023”

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone:

è fatto divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, anche dispensate da distributori automatici, con decorrenza immediata e fino al 21 febbraio, dalle ore 22.00 in poi;

per la notte del 21 febbraio, la musica dovrà essere spenta entro e non oltre le ore 1,30 del giorno successivo;

Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria a partire da euro 50,00 fino ad un massimo di 300,00 euro.