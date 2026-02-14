Esplosione Licata, il 66enne trasferito al centro grave ustioni di Palermo

È stato trasferito al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo il 66enne licatese rimasto ferito dopo l’esplosione avvenuta ieri all’alba in via Carso.

L’uomo, dopo essere rimasto ricoverato al San Giacomo d’Altopasso di Licata, è stato trasferito nell’ospedale del capoluogo dove verrà adeguatamente trattato per la gestione delle ustioni riportate. Per lui ustioni di primo grado al volto e di terzo grado alle mani.

La moglie, con lievi ustioni, rimane sotto osservazione presso il presidio sanitario locale.

L’esplosione, stando alle verifiche effettuate dai Vigili del fuoco di corso Argentina, é stata causata da una bombola posizionata al terzo piano dello stabile.