Licata

Esplosione Licata, il 66enne trasferito al centro grave ustioni di Palermo

Per lui ustioni di primo grado al volto e di terzo grado alle mani.

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

È stato trasferito al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Civico di Palermo il 66enne licatese rimasto ferito dopo l’esplosione avvenuta ieri all’alba in via Carso.

L’uomo, dopo essere rimasto ricoverato al San Giacomo d’Altopasso di Licata, è stato trasferito nell’ospedale del capoluogo dove verrà adeguatamente trattato per la gestione delle ustioni riportate. Per lui ustioni di primo grado al volto e di terzo grado alle mani.
La moglie, con lievi ustioni, rimane sotto osservazione presso il presidio sanitario locale.
L’esplosione, stando alle verifiche effettuate dai Vigili del fuoco di corso Argentina, é stata causata da una bombola posizionata al terzo piano dello stabile.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

Esplosione Licata, il 66enne trasferito al centro grave ustioni di Palermo
Messina

Maxi sequestro da oltre 1,2 milioni a Messina per truffa sugli investimenti
Apertura

Mazzette per i permessi di soggiorno nell’agrigentino: 22 indagati (I NOMI)
di Gioacchino Schicchi

Amministrative, Di Mauro riaccende il telefono: “Mai discusso della mia candidatura”
Apertura

L’olio “taroccato” a Palma di Montechiaro, indagati padre e figlio: sigilli a magazzino
Canicattì

Distrutto quadro elettrico dell’area artigianale di Canicattì, il sindaco: “Gesto vile”
banner italpress istituzionale banner italpress tv