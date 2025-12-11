Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”





A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati giacciono ancora accatastati all’aperto, esposti agli agenti atmosferici. Per denunciare questa condizione considerata ormai insostenibile, un sopralluogo è stato effettuato questo pomeriggio dai deputati regionali Angelo Cambiano (M5S), Michele Catanzaro (PD) e Ismaele La Vardera (Controcorrente), insieme alle deputate nazionali agrigentine Ida Carmina (M5S) e Giovanna Iacona (PD).

Cambiano parla di «immobilismo istituzionale clamoroso», mentre Catanzaro sottolinea come «quei rifiuti, esposti a sole, vento e pioggia, continuino a rilasciare sostanze potenzialmente pericolose». La Vardera denuncia «due anni di rinvii e promesse non mantenute».