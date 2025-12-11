Licata

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”

Un sopralluogo si è svolto questo pomeriggio nei pressi dell'impianto di stoccaggio rifiuti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione



A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati giacciono ancora accatastati all’aperto, esposti agli agenti atmosferici. Per denunciare questa condizione considerata ormai insostenibile, un sopralluogo è stato effettuato questo pomeriggio dai deputati regionali Angelo Cambiano (M5S), Michele Catanzaro (PD) e Ismaele La Vardera (Controcorrente), insieme alle deputate nazionali agrigentine Ida Carmina (M5S) e Giovanna Iacona (PD).

Cambiano parla di «immobilismo istituzionale clamoroso», mentre Catanzaro sottolinea come «quei rifiuti, esposti a sole, vento e pioggia, continuino a rilasciare sostanze potenzialmente pericolose». La Vardera denuncia «due anni di rinvii e promesse non mantenute».

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 45 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

Impianto Omnia, sopralluogo di La Vardera, Cambiano e Catanzaro: “una bomba ecologica”
Apertura

Scontro tra auto e furgone all’ingresso di Porto Empedocle, un ferito 
Agrigento

Favara di Burgio, la Regione respinge la richiesta di Aica: “L’acquedotto resta a Siciliacque”
Agrigento

Tensione giudiziaria al Comune di Agrigento, La Vardera: “grave silenzio del sindaco e della giunta”
dalla Regione

Infortunio sul lavoro, Inail: “in Sicilia più morti rispetto all’anno scorso”
Politica

Sicilia, oltre 36 milioni per le persone con disabilità gravissime
banner italpress istituzionale banner italpress tv