Lampedusa, al via i lavori di bonifica rifiuti al porto nuovo

Sono iniziati i lavori di bonifica dei rifiuti spiaggiati allo scalo del porto nuovo a Lampedusa. A seguito dell’ultima mareggiata di libeccio, materiali galleggianti – in gran parte legati alle imbarcazioni dei migranti, ma non solo – avevano invaso l’area, compromettendo il corretto funzionamento dell’unico scalo collegato a un’officina meccanica specializzata per imbarcazioni di grandi dimensioni, soprattutto pescherecci. A darne nota è il vicesindaco Attilio Lucia che dichiara: “l’Amministrazione si è attivata fin da subito nell’interesse dei cittadini e dei pescatori per affrontare e risolvere la criticità. Abbiamo inoltre colto l’occasione per portare al tavolo di lavoro il tema fondamentale della prevenzione, individuando insieme agli altri enti nuove soluzioni in tal senso. Continuiamo a lavorare affinché episodi come questo – con cui il nostro Comune, purtroppo, si trova spesso a fare i conti – non si verifichino più o vengano limitati il più possibile. Un pensiero particolare va all’officina, frutto dei sacrifici di una vita della famiglia Mannino, alla quale abbiamo voluto garantire sin da subito tutto il nostro supporto e la necessaria sicurezza per poter proseguire serenamente le proprie attività. Quello che abbiamo fatto oggi rappresenta l’avvio di un intervento frutto del coordinamento e della cooperazione tra Amministrazione comunale, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Area Marina Protetta”.