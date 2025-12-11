Tensione giudiziaria al Comune di Agrigento, La Vardera: “grave silenzio del sindaco e della giunta”

Cresce la tensione politica e giudiziaria attorno al Comune di Agrigento dopo le ultime rivelazioni sulle infiltrazioni mafiose a Villaseta che coinvolgono anche un assessore.

“Nonostante la rilevanza pubblica della vicenda, il Sindaco di Agrigento e la Giunta comunale non avrebbero ritenuto di fornire alcun chiarimento alla cittadinanza, mantenendo un silenzio istituzionale che alimenta sfiducia e sospetti”, scrive il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, che ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione Schifani e all’assessore alle autonomie locali per chiedere notizie ed interventi urgenti in merito alla gestione amministrativa del Comune di Agrigento.

Per tale ragioni domani 12 dicembre alle ore 12.30 il deputato La Vardera terrà una conferenza stampa davanti il Palazzo di Città di Agrigento.

“La Regione Siciliana ha la responsabilità di vigilare sulla corretta gestione degli enti locali e sulla prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, scrive La Vardera che continua nel documento: “il Prefetto, ai sensi dell’art. 143 del TUEL, può disporre accessi ispettivi e accertamenti nei Comuni in cui emergano elementi di possibile condizionamento criminale. La tutela dell’immagine e della credibilità delle istituzioni impone chiarezza immediata”, conclude La Vardera.