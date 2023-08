Incendio di sterpaglia nei pressi della Ss 115, traffico rallentato

Un vasto incendio di natura rurale si è sviluppato nei pressi della Strada Statale 115 all’altezza del bivio Mollarella a Licata. Sul posto per spegnere le fiamme tre squadre di Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina; la nube di fumo ha reso complicata anche la visibilità lungo la statale e sono accorsi gli agenti della sezione volante del Commissariato di Licata per gestire la viabilità. Non risultano incidenti.