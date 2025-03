Ladri entrano in chiesa e rubano televisore e pochi spiccioli, indagini 

Ladri in azione a Licata. Ignoti malviventi hanno profanato la chiesa di Sant’Andrea, in via Carso. I balordi sono riusciti ad entrare nel luogo di culto dopo aver forzato una finestra al piano terra. Una volta dentro, e dopo aver rovistato dappertutto, si sono recati nella sacrestia e nell’ufficio del parroco.

I ladri hanno rubato un televisore e pochi spiccioli prima di darsi alla fuga. A fare la scoperta è stato lo stesso sacerdote che ha lanciato l’allarme e chiamato i carabinieri. Al via le indagini per risalire agli autori del furto sacrilego.