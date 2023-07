Licata, 17enne arrestato per il tentato omicidio davanti al chiosco

Gli agenti del commissariato di Licata, unitamente ai poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, hanno arrestato il diciassettenne che lo scorso 2 luglio ha accoltellato un ventiduenne davanti ad uno stabilimento balneare a Mollarella. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale dei Minorenni. Le accuse sono tentato omicidio e porto ingiustificato di armi.

Il minorenne è stato già trasferito in un istituto di pena minorile. Il ragazzino era già stato identificato nell’immediatezza dei fatti ma ci sono volute alcune settimane di indagini per chiudere il cerchio investigativo. Il ventiduenne aggredito, colpito con coltellate al torace e alla schiena, era stato ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio in prognosi riservata. Al giovane è stata anche asportata la milza. Alla base del fattaccio ci sarebbe un cavallo di ritorno.