L’Akragas riparte dalla Promozione, ufficializzato il girone





Come è ormai noto, l’Akragas SLP è stata ufficialmente inserita nel girone D del campionato di Promozione. Una scelta che comporta trasferte lunghe e impegnative, ma che non spaventa la società biancazzurra, pronta ad affrontare con determinazione questa nuova avventura.

Il primo impegno ufficiale è già alle porte: domenica 21 settembre i biancazzurri scenderanno in campo per la Coppa Italia di Promozione, con la gara d’andata ad Aragona. Il match di ritorno si giocherà invece mercoledì 1 ottobre allo stadio Esseneto. Per quanto riguarda il campionato, la partenza è fissata per domenica 28 settembre, anche se il calendario non è stato ancora ufficializzato.

La dirigenza biancazzurra – con il direttore generale Giancarlo Rosato, il direttore sportivo Tino Longo e l’allenatore Seby Catania – ha accolto con entusiasmo e soddisfazione la notizia del ripescaggio e dell’inserimento nel girone D, sottolineando come la squadra sia pronta a misurarsi con avversari di tradizione e campi difficili.

IL GIRONE DI PROMOZIONE

Atletico Megara, Città di Canicattini, Usd Scicli, Asd Scordia, Asd Priolo Gargallo, Apd Frigintini, Asd Noto, Asd Pro Ragusa, Asd Qalat, Santa Croce Soccer, Fcd Serradifalco, Apd Sommatinese, Vigor Gela.