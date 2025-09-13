Maxi controllo del territorio tra Agrigento e Palma di Montechiaro: scattano denunce e sanzioni





La Polizia di Stato, con l’impegno degli operatori della Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane, nei confronti di giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In provincia di Agrigento l’attività della Squadra Mobile, con il supporto di equipaggi del personale della Squadra cinofili della Questura di Palermo, del personale della Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento e del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, ha consentito di effettuare controlli nei luoghi del centro agrigentino e dei centri limitrofi, finalizzati al contrasto del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in locali e stabilimenti balneari della c.d. “movida”, al fine di verificare anche la presenza di

fenomeni di sfruttamento del lavoro giovanile.

Nell’ambito di tale attività sono state identificate 31 persone, eseguite 4 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti soggetti già gravati da precedenti di polizia; è stato denunciato in stato di libertà un soggetto poiché trovato in possesso di 10,36 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish e 2.19gr di cocaina, oltre che a materiale per il frazionamento, pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente.

Inoltre, nell’ambito dei controlli eseguiti nei luoghi della movida ed in alcuni stabilimenti balneari nel territorio di Palma di Montechiaro, nei confronti di due esercizi commerciali sono state elevate sanzioni

amministrative per somministrazione di alcool a minori, oltre che per ulteriori violazioni a

disposizioni previste dal T.U.L.P.S. ed in materia igienico – sanitaria.