Festa di musica e luci: oggi il gran finale di FestiValle OFF in Piazza Duomo

Agrigento si prepara a vivere un’altra notte indimenticabile con FestiValle OFF, la rassegna parallela al festival che sabato 13 settembre trasformerà il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto.

Sul sagrato e sulla scalinata della Cattedrale, si inizia alle 21:30 con l’inaugurazione dei nuovi progetti di efficientamento energetico donati da FestiValle, in collaborazione con il suo main sustainability partner Plenitude: la nuova illuminazione LED del Duomo e l’installazione dell’impianto fotovoltaico al Mudia.

Dopo l’inaugurazione dei progetti, la serata entrerà nel vivo con la musica: alle 22:10 salirà sul palco Carlo Amleto con una performance live che promette di scaldare la serata; subito dopo, dalle 22:45, sarà la volta di Whitemary insieme alla New Bianchini live band, per un set che allieterà gli spettatori con sonorità elettroniche e contaminazioni jazz. A chiudere ci sarà il dj set di Radio Beirut, che trasformerà Piazza Duomo in una grande festa collettiva.

L’appuntamento, organizzato a scopo benefico a sostegno della Cattedrale e del Museo Diocesano (Mudia), è reso possibile grazie al supporto del main sustainability partner Plenitude, che per l’occasione inaugurerà i nuovi progetti di efficientamento energetico: la nuova illuminazione del Duomo e l’installazione di un impianto fotovoltaico al Mudia. Un segnale concreto che lega spettacolo e cura del territorio.

Con musica, spettacolo e un messaggio forte di comunità e sostenibilità, FestiValle OFF regala alla città un’ultima, vibrante emozione estiva. Una serata che promette di far ballare, sorridere e riflettere, celebrando il legame tra musica, arte, cultura e sostenibilità.

Si ricorda che dalle 16:00 scatterà il divieto di transito e di sosta in via Duomo.