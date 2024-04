Licata, accusati di aver incendiato auto: avviso orale per coppia

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha emesso un avviso orale per un uomo di 22 anni e di una donna di 40 anni di Licata accusati di avere incendiato, nei mesi scorsi, un’auto parcheggiata in una via del centro città.

Ad identificare i presunti autori dell’incendio sono stati gli uomini del commissariato di polizia di Licata, coordinati dal commissario capo Giuseppe Garro, i quali hanno trasmesso un rapporto ai magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento ed al questore. Quest’ultimo ha emesso il provvedimento che gli agenti hanno notificato agli interessati.