Licata, al via il corso inclusivo di giornalismo

L’associazione Himera Movie APS, con il Patrocinio gratuito dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e con il supporto del Rotary Club di Licata e dell’Inner Wheel di Licata, partner del progetto, presenta il Corso Inclusivo di Giornalismo, un percorso formativo rivolto ai giovani dai 12 ai 18 anni, con particolare attenzione all’inclusione di ragazzi diversamente abili.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo dell’informazione e della comunicazione, attraverso un approccio etico, responsabile e accessibile, valorizzando talenti, sensibilità e potenzialità di ciascun partecipante. Il corso offrirà strumenti pratici e teorici per comprendere il funzionamento dei media, sviluppare competenze redazionali e promuovere una comunicazione consapevole e partecipata.

Durante la serata di presentazione verranno illustrati il programma, le attività laboratoriali e le modalità di partecipazione, con interventi dei rappresentanti delle realtà promotrici e dei docenti coinvolti.L’evento conferma l’impegno condiviso delle associazioni e delle istituzioni del territorio nel promuovere percorsi educativi inclusivi, capaci di favorire crescita personale, partecipazione attiva e integrazione sociale. Una sinergia resa possibile grazie alla collaborazione della Parrocchia di Santa Barbara, della Guardia Costiera Ausiliaria di Licata e dell’Università e Campus,di Licata partner del progetto Himera Inclusivo, che sostengono con continuità le attività formative dell’associazione.