Agrigento

Picchia il padre che si rifiuta di dargli i soldi per la droga, arrestato 20enne 

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe nuovo a comportamenti del genere  nei confronti dei genitori

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sarebbe scagliato contro il padre, picchiandolo con calci e pugni, per il rifiuto del genitore di consegnargli cinquanta euro. Un ventenne disoccupato agrigentino è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un provvedimento firmato dal gip. Il giovane è indagato per maltrattamenti in famiglia. Dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari.

Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, non sarebbe nuovo a comportamenti del genere  nei confronti dei genitori. Richieste di denaro che, se non assecondate, si sarebbero poi trasformate in aggressioni e condotte violente. Nei giorni scorsi l’ultimo episodio con una nuova richiesta di aiuto alla polizia. La procura ha così chiesto al gip di applicare una misura cautelare per porre un freno a questa spirale di terrore. 

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