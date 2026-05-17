Santa Margherita di Belìce, A Cuore Aperto dona un defibrillatore ai volontari della protezione civile

L’organizzazione di volontariato A Cuore Aperto prosegue l’impegno a sostegno delle realtà locali con una nuova iniziativa solidale. È stato consegnato questa mattina a Santa Margherita di Belìce un defibrillatore di ultima generazione ai 25 volontari di ERA – European Radioamateur Association, impegnati nel servizio di protezione civile.

A consegnare il dispositivo sanitario è stato il cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, presidente dell’associazione, che ha illustrato le procedure d’uso. “Questo strumento – ha detto – può salvare vite, è importante che sia accessibile e che chi opera sul territorio sappia utilizzarlo con sicurezza. La collaborazione fra associazioni ed enti del terzo settore è fondamentale per moltiplicare l’impatto delle nostre azioni e rispondere ai bisogni reali della comunità”.

La donazione segue il contributo per nuove divise. Il defibrillatore sarà sistemato nel primo cortile di Palazzo Filangeri a disposizione della comunità.