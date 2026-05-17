Akragas in finale play off Promozione: vittoria ai rigori contro lo Jonica

L’Akragas conquista la finale play off del campionato di Promozione battendo lo Jonica per 4-3 dopo i calci di rigore, al termine di una partita intensa e molto combattuta.

Il match è stato duro e poco spettacolare, con poche occasioni da rete e grande equilibrio in campo. Gli avversari si sono dimostrati particolarmente solidi sul piano fisico, mettendo in difficoltà i biancazzurri per lunghi tratti della gara. Nel finale, però, lo Jonica ha mostrato un leggero calo riuscendo, tuttavia, a restare in partita fino alla decisiva lotteria dei rigori.

Dal dischetto, a risultare decisiva è stata la rete di Llama, dopo le realizzazioni di Lopez, Gatto e King. Un momento di tensione è arrivato con l’errore di Cipolla, ma a blindare il risultato ci hanno pensato le due grandi parate di Manna.

Una vittoria sofferta ma fondamentale, che consente all’Akragas di conquistare l’accesso alla finale play off e continuare a inseguire il sogno promozione.

La finale si giocherà il 31 maggio contro la vincente tra Orlandina e Valderice.