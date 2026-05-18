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Trovato con 2.2 chili di cocaina, arrestato commerciante di Racalmuto 

L’uomo, fermato per un controllo stradale in territorio di Misterbianco, è stato sorpreso con ben 2.2 chilogrammi di cocaina

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri del Nucleo Operativo di Catania hanno arrestato un trentasettenne commerciante di Racalmuto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, fermato per un controllo stradale in territorio di Misterbianco, è stato sorpreso con ben 2.2 chilogrammi di cocaina.

Ad insospettire i militari dell’Arma è stato l’atteggiamento del commerciante. Una successiva perquisizione ha permesso il ritrovamento della droga che, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare fino a 150 mila euro. Il 37enne agrigentino, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere. 

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