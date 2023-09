Licata, al via istanze partecipazione per aggiornamento albo gemellaggi

Il Comune di Licata, gemellato dal 2001 con la Città di Reinheim in Germania e dal 2007 con Cestas in Francia, al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti per una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di gemellaggio da intraprendere, invita a presentare domanda di iscrizione per l’aggiornamento dell’Albo comunale per il gemellaggio, anno 2023.

Ad annunciarlo il sindaco Angelo Balsamo e l’assessora con delega ai Gemellaggi, Maria Sitibondo.

Possono presentare istanza di iscrizione, disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Licata all’indirizzo: www.comune.licata.ag.it le Organizzazioni ed associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche, sociali, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, singoli cittadini.

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione, corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, all’ Ufficio Europa e Gemellaggi, tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.licata.ag.it o con consegna a mano presso il Protocollo Generale dell’Ente, sito in Piazza Progresso 10, entro il 20 ottobre 2023.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Europa e Gemellaggi del Comune di Licata tramite mail all’indirizzo ufficio.europa@comune.licata.ag.it o al numero 0922-772083.