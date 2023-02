Licata, asilo nido dato alle fiamme: nessun dubbio sulla natura dolosa

E’ un vero e proprio raid quello che poco dopo le 17 ha visto andare a fuoco l’asilo Sant’Angelo di via Gela, afferente alla scuola Peritore di Licata.

Il plesso è chiuso da tempo per problemi di inagibilità legati alla certificazione statica. Ma al suo interno erano presenti mobili e attrezzature. Qualcuno si è introdotto a scuola, ha ammassato tutto e poi ha dato fuoco. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche la Polizia municipale e i tecnici del Comune. Una ricognizione più approfondita verrà fatta lunedì mattina. Dopo Leopardi e Serrovira, stavolta è pertanto toccato all’asilo Sant’Angelo.