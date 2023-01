Licata, auto si scontra con scooter: ferito centauro

Un incidente stradale si è verificato nella serata odierna a Licata, nel centralissimo corso Umberto.

All’incrocio con via Giarretta si sono scontrati un’auto ed uno scooter; Ad avere la peggio è stato il conducente del ciclomotore che è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo D’Altopasso per le cure necessarie. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del sinistro stradale.