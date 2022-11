Licata, autocarro in fiamme: indagini in corso

A Licata un autocarro in sosta in via Honduras, di proprietà di un’impresa edile, è andato a fuoco.

Le fiamme si sono registrate nella parte anteriore del mezzo ed i danni sono stati limitati solo perchè gli stessi proprietari del mezzo, che si trovavano all’interno della sede dell’impresa, sono intervenuti subito ed hanno iniziato a spegnere il fuoco.

L’intervento di spegnimento è stato poi ultimato dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, intervenuti sul posto insieme agli agenti del commissariato di polizia di via Campobello.

La polizia ha avviato le indagini per scoprire le cause dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi verrebbe esclusa.